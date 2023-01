Russische tiener riskeert jarenlange gevangenisstraf na kritische post over de oorlog in Oekraïne

De 19-jarige Olesya Krivtsova moet een enkelband dragen nadat ze berichten op sociale media had gedeeld die volgens de Russische autoriteiten “het leger in diskrediet brengen en terrorisme rechtvaardigen”. De tiener werd op de lijst gezet van terroristen en extremisten waar ook onder andere IS-strijders en leden van Al Qaeda op staan.

Kritsova plaatse een Instagram story over de explosie op de Krimbrug in oktober en deelde een kritisch bericht over de oorlog in een studentenchat op het Russische sociale netwerk VK. Daarvoor wordt ze nu strafrechtelijk vervolgd. Momenteel verblijft de jonge vrouw in huisarrest in het appartement van haar moeder met een verbod om online te gaan en andere vormen van communicatie te gebruiken. “Olesya’s zaak is niet de eerste, noch de laatste”, vertelde haar advocaat Alexei Kichin aan CNN.

Volgens Kichin riskeert de tiener tot drie jaar gevangenisstraf voor het in diskrediet brengen van het Russische leger en tot zeven jaar gevangenisstraf op grond van het artikel van rechtvaardiging van terrorisme. Haar advocaat hoopt echter op een mildere straf, zoals een boete.

Volgens de onafhankelijke mensenrechtenmonitor OVD-Info werden in 2022 in Rusland minstens 61 zaken ingeleid op grond van de beschuldiging van rechtvaardiging van terrorisme op het internet, waarvan er tot nu toe 26 tot een veroordeling hebben geleid.

De moeder van Olesya, Natalya Krivtsova, zegt dat de regering probeert om met deze zaak het publiek te waarschuwen. “Wij wonen in de regio Arkhangelsk en dit is een uitgestrekte regio, maar te ver van het centrum. Er zijn geen protesten meer in Arkhangelsk, dus proberen ze alles wat nog over is in een vroeg stadium te wurgen,” vertelde Natalya Krivtsova aan CNN.

“Ze zou naar de frontlinies moeten”

Een plaatselijke leider van de Communistische Partij, Alexander Novikov, bespotte de tiener publiekelijk op de staatstelevisie en noemde haar een dwaas die naar de frontlinies in de oostelijke Donbas-regio van Oekraïne zou moeten worden gestuurd, zodat ze “in de ogen kan kijken” van de militairen die vechten als onderdeel van het bataljon van Arkhangelsk.

Dit is niet de eerste keer dat Olesya Krivtsova in aanvaring komt met de autoriteiten omdat ze haar mening publiekelijk verkondigt. Afgelopen mei werd ze administratief aangeklaagd omdat ze het Russische leger in diskrediet had gebracht door anti-oorlogsposters te verspreiden.

De zaak werd ernstiger toen ze in oktober vorig jaar werd beschuldigd van het in diskrediet brengen van het Russische leger via sociale media. Volgens de advocaat van Krivtsova wordt een herhaalde overtreding onder hetzelfde artikel een strafzaak. “Ze heeft een verhoogd rechtvaardigheidsgevoel, wat haar leven moeilijk maakt. Het onvermogen om te zwijgen is nu een grote zonde in de Russische Federatie”, vertelde haar moeder aan CNN.