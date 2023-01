FUTSAL OVERZICHT: Gouden linker van Kenny Vermeulen bezorgt Wellen punt bij leider Aarschot

De Limburgse derby in de hoogste klasse loste de verwachtingen helemaal in, met veel strijd, tempo, liefst vijftien doelpunten en een beklijvend scoreverloop. Eisden-Dorp haalde het met 8-7 van FULL Hasselt. Reeksgenoot PIBO Belisia was niet opgewassen tegen Charleroi. In tweede nationale B stuntte Wellen met een late goal bij titelkandidaat Aarschot (2-2) en deed Tongeren een gouden zaak in de degradatiestrijd. De Tongenaren zetten rode lantaarn Houthalen LB op zes punten en wipten over Meeuwen in de stand. Genk was niet opgewassen tegen Standard. In interprovinciale won Maasmechelen Turk de topper op Heers.