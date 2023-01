Twee inbraken in Beverlo

Beringen

Bij de politie is zaterdag in de vooravond een inbraak in een huis op de Klaverweide in Beverlo gemeld. De dieven forceerden een raam aan de achterkant. De hele woning werd doorzocht. Er zijn geld en juwelen verdwenen.

Zondagnamiddag werd nog een inbraak in de Kapelanijstraat - vlakbij - gemeld. Wat daar werd buitgemaakt, moet uit een inventaris blijken. mm