Julien Leclercq stunt op Snooker Shoot Out, maar jonge Luikenaar verliest finale van Chris Wakelin

Leclercq (WS-109) versloeg achtereenvolgens de Ier Fergal O’Brien (WS-119), die in 1999 de British Open won, met 39-23, waarna hij in de vierde ronde de Chinees Yuan Sijun (WS-59) met 53-47 het nakijken gaf. In de kwart finale moest de Engelsman Michael Holt, ex-winnaar van het toernooi in 2020, met 30-23 het onderspit delven. Voor een plaats in de finale moest de 19-jarige Luikenaar de Welshman Dominic Dale (WS-58) bekampen. De tweevoudige ranking tourwinnaar moest toezien hoe Leclercq met onder meer een 58 break met 98-8 zijn plaats voor de finale veilig stelde.

In de finale moest Leclercq zijn meerdere erkennen in de Engelsman Chris Wakelin (WS-47) die met een 119 break ook nog de hoogste break van het toernooi neerzette. De 30-jarige Wakelin hield naast de 50.000 pond (57.000 euro) als winnaar ook nog 5.000 pond (5.700 euro) over aan de hoogste break. Voor Leclercq was er 20.000 pond (23.000 euro) weggelegd.

De 19-jarige Luikenaar klimt meteen van de 109e naar de 85e plaats op de World Ranking. Luca Brecel blijft zijn tiende plaats behouden. Ben Mertens wint drie plaatsen en staat op de 111e plaats.