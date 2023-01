Red Lions treuren: geen tweede wereldtitel op rij na spannende shoot-outs in finale tegen sterk Duitsland

Niet favoriet België, maar underdog Duitsland kroont zich tot wereldkampioen. De Red Lions gaven een 2-0 voorsprong uit handen, waarna de shoot-outs in Duits voordeel verliepen. Onverdiend was de zege van Duitsland zeker niet, maar voor het eerst sinds het WK 2018 rateert België dus een topmoment.

1’: Balverlies van Victor Wegnez bracht Duitsland al na een handvol seconden voor Belgisch doel, maar Arthur De Sloover smoorde het gevaar. België repliceerde met een counter, maar Felix Denayer vond geen vrijstaande maat.

5’: Een stickslag van Tanguy Cousyns leidde na een ingreep van de videoref tot een eerste penaltycorner van Duitsland. Specialist Gonzales Peillat legde aan, de uitlopende Simon Gougnard lag dwars. In de daaropvolgende fase moest doelman Vincent Vanasch voor een eerste keer ingrijpen.

9’: Tom Boon zorgde voor de eerste Belgische dreiging, maar het was Florent Van Aubel die fraai de openingstreffer scoorde. Wat een technisch meesterschap: 1-0.

10’: Duitsland had de openingsfase voor zich opgeëist, maar nu namen de Lions over. Onze noorderburen moesten alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Dat lukte niet: Cousyns zorgde na een knappe assist van Antoine Kina meteen al voor 2-0.

16’: Gauthier Bouccard dwong op strafcorner de Duitse doelman tot een nieuwe redding.

19’: Na een voetveeg van Wegnez kreeg Duitsland een strafbal. Konden de Duitsers zich opnieuw in de wedstrijd werken? Uiteraard stond Vincent Vanasch paraat. Via zijn stick – wat een reflex! – en de paal botste de bal weer het veld in. Het bleef 2-0.

22’: De arbitrage moest de twee kapitein tot bij zich roepen, met als boodschap dat beiden hun jongens wat tot kalmte moesten aanporren. Een WK-finale: daarin durven emoties wel eens op te lopen.

28’: Een bal die ongelukkig op de voet van Antoine Kina belandde, zorgde voor een nieuwe strafcorner voor Duitsland. Vanasch redde in eerste instantie fenomenaal, maar de Duitse topscoorder Niklas Wellen zorgde via een toverkunstje toch voor 2-1. Net voor rust, een tik voor de regerende wereldkampioen.

31’: Duitsland trok meteen ten aanval, wat al aangaf hoe de rest van die tweede helft er zou kunnen uitzien.

34’: Een sublieme pass van Wegnez zette Sebastien Dockier alleen voor doel, maar de bal hobbelde over de stick. Het momentum kantelde.

37’: Duitsland begon steeds meer de druk te verhogen en België zakte diep in. Vanasch moest opnieuw ingrijpen en de counters kwamen er niet uit.

39’: Duitsland kreeg een vierde strafcorner, waarvan Gonzalo Peillat gebruikte maakte om loeiend hard de gelijkmaker te scoren. Op dat moment stond België na een groene kaart met een man minder. Niet onverdiend, die 2-2. Niet voor het eerst in dit toernooi haalde Duitsland een achterstand op.

46’: En daarmee was het nog niet gedaan. Mats Grambusch haalde vanuit een scherpe hoek uit: 2-3. Tussen de voeten van Vanasch: pijnlijk.

52’: De klok tikte weg en Duitsland bleef in controle.

58’: België had veel tijd nodig om in de cirkel van Duitsland te geraken, maar die ene keer leidde niet tot concreet gevaar. Tot de arbitrage een lichte strafcorner toekende. Zonder zijn geblesseerde specialist Alexander Hendrickx lukte het Luypaert en Boon in eerste instantie niet, maar bij een derde poging was het wel prijs: 3-3. De Lions bleven in leven. Shoot-outs dus, alweer.

61’: België miste twee van zijn drie eerste shoot-outs, maar specialist Vanasch hield België in leven. 3-3, sudden death. Waarin Duitsland de beste was.

Vier jaar geleden kroonden de Belgische mannen zich in hetzelfde Kalinga Stadium voor het eerst tot wereldkampioen, toen na winst tegen Nederland. Een jaar later volgde Europees goud voor eigen publiek in Antwerpen en in 2021 olympisch goud in Japan. Voor Duitsland is het de derde wereldtitel, na 2002 en 2006.

Eerder op de dag veroverde Nederland brons door in de kleine finale Australië te verslaan met 1-3.

De erelijst:

1971: Pakistan

1973: Nederland

1975: India

1978: Pakistan

1982: Pakistan

1986: Australië

1990: Nederland

1994: Pakistan

1998: Nederland

2002: Duitsland

2006: Duitsland

2010: Australië

2014: Australië

2018: België

2023: Duitsland