Mathieu van der Poel houdt uitstekende generale repetitie voor WK en wint met twee vingers in z’n neus in Besançon

Geen Wout van Aert in Besançon en dus ging de overwinning naar Mathieu van der Poel. De Nederlander had aan één versnelling genoeg om zich af te scheiden van de tegenstand en soleerde naar winst in de wereldbekermanche, waarin hij wellicht voor het laatst samencrosste met z’n broer David. Eli Iserbyt leek op weg naar plek twee, maar kende pech en zag klassementsleider Laurens Sweeck naar plek twee vliegen. De Nederlander Joris Nieuwenhuis vervolledigde het podium.