MAASEIK

Een huis op de Waterlozeweg in Neeroeteren is onbewoonbaar nadat er zondagmiddag een brand uitbrak. Toen de brandweer van Maaseik arriveerde, sloegen de vlammen al hoog door het dak. De bewoners waren op het moment dat het vuur uitbrak in huis en konden zich tijdig in veiligheid brengen.