Soudal-Quick Step schiet raak in de Challenge Mallorca: Ethan Vernon klopt Biniam Girmay in de sprint

Met de Trofeo Palma, over 141,6 km, stond de vijfde en meteen ook laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca op het programma. De wedstrijd, over grotendeels vlakke wegen, is er op papier één voor sprinters, vorig jaar boekte Arnaud De Lie er zijn eerste zege bij de profs, en dat stond ook zondag in de sterren geschreven.

In tegenstelling tot de voorbije dagen bleef de regen deze keer uit in Mallorca. Vier dapperen sloegen de handen in elkaar voor de vroege vlucht, onder hen ook één landgenoot, Vincent Van Hemelen van Sport Vlaanderen-Baloise, tegenwoordig Flanders-Baloise genoemd. In het peloton nam Soudal-Quick Step met Tim Declercq het commando, de voorsprong liep nooit hoog op voor de vluchters. Zeker niet toen ook Intermarche-Circus-Wanty, voor Girmay, en Arkea-Samsic, voor Bouhanni, een handje toe kwamen steken.

Vooraan ontdeed Van Hemelen zich op 28 km van zijn metgezellen, maar ook hij zou het niet uitzingen tot het eind en op zo’n 15 km, in de eerste van vier lokale rondes, bijgebeend worden worden door het peloton. UAE Team Emirates, Movistar, Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny probeerden hun sprinters in stelling te brengen. Dat zorgde voor nervositeit en een valpartij in het midden van het pak op 3 km van het pak. Bouhanni was één van de slachtoffers en zou niet mee sprinten.

De formatie van Patrick Lefevere zette een indrukwekkende trein op in het slot, leek zelf iets te vroeg aan te zetten, maar de ploeg haalde zijn slag thuis en pakte de zege met de Brit Ethan Vernon in de sprint, voor Biniam Girmay.

Neoprof Van de Paar sprint naar eerste podiumplaats

Neoprof Jarne Van de Paar (22) heeft in zijn tweede wedstrijd bij de profs meteen een podiumplaats behaald voor Lotto-Dstny. Hij sprintte zondag naar plek in de Trofeo Palma.

Van de Paar maakte pas deze week de overstap naar de profs. “We wilden hem eerst nog een jaar bij onze opleidingsploeg houden, omdat Jarne in de afgelopen vier jaar nog geen vol seizoen heeft gereden”, stelde sportief directeur Kurt Van De Wouwer eerder deze week. “Nu hij goed in vorm is, voelen we dat dit het moment is om het toch die stap te laten maken.” En dus met succes, want in zijn tweede westrijd behaalde de jonge renner meteen een derde plaats, na winnaar Ethan Vernon.

“Ik voelde me tijdens de koers al heel goed, maar om meteen op het podium te eindigen komt toch ook voor mij als een verrassing”, laat hij optekenen voor zijn team. “Vooraf werd ik aangeduid als sprinter van dienst en dat vertrouwen probeerde ik natuurlijk zo goed mogelijk terug te betalen. De vele bochten en sterke wind zorgden voor een hectische finale, maar mijn ervaren ploegmaats zorgden ervoor dat we op het juiste moment naar voor kwamen. Het was een fantastisch gevoel om achter die jongens richting de laatste rechte lijn geloodst te worden en het gaf me veel zelfvertrouwen.”

“Het was een chaotische sprint maar het team zette me perfect af”, besloot hij. “Ik ging misschien iets te laat aan, maar kon aan het eind nog vrij veel lengtes goedmaken. Misschien zat er nog wat meer in maar uiteraard ben ik alvast tevreden met deze podiumplaats.” Na een tweede en derde plaats voor Lennert Van Eetvelt de voorbije twee dagen staat dus een derde younster op het podium in Mallorca voor de ploeg.