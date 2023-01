Front 242 eerste naam van Rock Herk

Het is week van de Belgische muziek, en bij Rock Herk hebben ze daarom besloten om zeven dagen lang elke dag een act bekend te maken van de affiche van 2023. De eerste naam die het festival dropt is Front 242, bekend van klassiekers als No Shuffle en Headhunter. De komende zes dagen volgen evenveel namen van allemaal Belgische acts. De 39ste editie vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli. De voorverkoop is vrijdag begonnen. Meer info op www.rockherk.be(cru)