Antwerp-speler Calvin Stengs denkt even dat hij in een boksring staat en krijgt rood na uithaal richting Amadou Diawara

Antwerp pakte een punt op het veld van Anderlecht (0-0), maar speelde wel een tijdje met een man minder. Calvin Stengs op het uur rechtstreeks rood na een slag richting Amadou Diawara, die de Nederlander een duw had gegeven. De poppetjes ging daarna even aan het dansen, met ook geel voor Ritchie De Laet en Benito Raman. Die laatste zou wat later ook z’n tweede gele kaart pakken.