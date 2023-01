Onze tv-tips: Nederlandse misdaad, gerechtigheid en Limburgse rap

The equalizer 2

VTM2, ma, 20.35 uur

Robert McCall (Denzel Washington) streeft als privédetective naar gerechtigheid voor de onderdrukten. Maar de vraag is hoever hij zal gaan als het iemand is die hij lief heeft. Washington is wederom op niveau in zijn vierde samenwerking met Antoine Fuqua van Training Day. Wie het palmares van de acteur bekijkt, merkt dat hij op zijn best is in dit soort rollen. (tove)

De bende van Oss

NPO3, ma, 20.25 uur

Jaren ’30. Johanna’s man Ties valt, wanneer hij is vrijgelaten uit de gevangenis, terug in zijn oude gedrag. Hoe harder Johanna wil ontsnappen aan de gruweldaden gepleegd door De Bende van Oss, hoe verder ze wegzakt in oplichting, prostitutie en moord. Prima Nederlands misdaaddrama dat gebaseerd is op ware feiten. Met Frank Lammers en Matthias Schoenaerts in opvallende rollen. (tove)

Plan A

Canvas, ma, 19.05 uur

Een knappe docu over jonge muzikale artiesten van eigen makelij die branden van ambitie. Elke aflevering stelt een nieuw talent voor. Vandaag is dat Giuseppe Piredda (20) - alias Grizmo - uit Zwartberg. Hij heeft Italiaanse roots en een foutloos Brits accent in zijn rapsongs. Zijn vader is klankbord en manager. Sinds de dood van zijn mama is Grizmo vastberaden om het te maken in the UK. (tove)