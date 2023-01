Iraniër die opgesloten zat in Steenokkerzeel, wordt uitgewezen: “Regering houdt haar woord niet”

Het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel. — © ddl

Een van de drie Iraniërs die opgesloten zaten in het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel, is op weg naar de luchthaven van Zaventem om er uitgewezen te worden naar Turkije. Dat wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken.