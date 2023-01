Puck Pieterse knalt solo naar de zege in Besançon, Fem van Empel pakt de eindzege in de Wereldbeker

Echt spannend werd het zondagmiddag in Besançon eigenlijk nooit. Puck Pieterse reed in de derde ronde weg van het pak en keek niet meer achterom. Annemie Worst en Inge van der Heijden vervolledigen het podium. De eindzege in de Wereldbeker is voor Fem van Empel, die daar al zeker van was voor de start van deze laatste manche.

Geen wereldkampioene Marianne Vos in Frankrijk, noch Shirin van Anrooij, Sanne Cant of Fem van Empel. Afwezigheden vanwege blessures of strategisch met het oog op het WK in Hoogerheide.

Dus was Puck Pieterse de topfavoriet in Frankrijk. In de start liet ze nog even de eer aan snelle starter Marie Schreiber, maar al snel in de openingsronde trok ze het laken naar zich toe. Werd het één lange solo slim? Neen, want plots stond de Nederlandse youngster aan de kant met materiaalpech. Ze slaagde erin zelf haar ketting weer op te leggen, maar verloor bijna een halve minuut. Na haar fietswissel ging ze daarna als een razende tekeer in de achtervolging. In amper een halve ronde tijd beende ze de koplopers weer bij.

Lang zou ze niet talmen in die groep en na wat recuperatie had ze, bij het inrijden van de derde ronde, genoeg aan één versnelling om een gaatje te slaan op Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Zoë Backstedt en Denise Betsema.

Pieterse reed een versnelling groter dan de rest en bouwde haar voorsprong verder uit. In de achtergrond ontdeden ploegmaten Worst en Van der Heijden zich van de rest en leverden ze strijd om plek twee en drie.

Op Pieterse stond geen maat, ze soleerde naar de winst. Annemarie Worst maakte het verschil in de slotronde met Van der Heijden en pakte de tweede plaats. Fem Van Empel is eindwinnaar van de Wereldbeker.