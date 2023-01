Van der Poel vermijdt Van Aert niet bewust met keuze voor Besançon: “Ik ben hier voor de punten. En omdat het ook eens fijn is buiten Vlaanderen te crossen”

Afgelopen weekend zat het Wereldbekercircus in het Spaanse Benidorm. Op een makkelijke omloop trok Mathieu van der Poel het laken naar zich toe in een titanenduel met Wout van Aert. Dit weekend ontlopen de twee mekaar, al is dat volgens de Nederlander eerder toeval. “Ik ben hier voor punten te sprokkelen zodat ik op het WK op de eerste rij kan staan”, zegt hij voor de Wereldbeker in Besançon.

“Mijn rug voelde best goed na Benidorm. Maar het was ook geen wedstrijd met heel veel modder, dus dat was niet zo zwaar voor de rug”, nuanceert Van der Poel voor de start in het Franse stadje. In tegenstelling tot Wout van Aert koos hij dit weekend niet voor de Flandriencross in Hamme, maar wel voor deze Franse wedstrijd. “Ik ben hier om punten te sprokkelen zodat ik op het WK op de eerste rij kan staan. Daarnaast koers ik ook eens graag in Frankrijk. Ik heb dit seizoen al zoveel in België gereden dat het ook eens tof is ergens anders te zijn. Het is niet enkel in België en Vlaanderen dat de cross populair is.”

Op zoek naar de WK-vorm

Of had het misschien te maken met dat hij geen nieuw duel met Van Aert wou aangaan zo één week voor de grootste afspraak van het seizoen. “Niet echt. We hebben de voorbije weken ook gebattled. We maken elk onze eigen keuzes.” De Nederlander zag gisteren op tv hoe de Belg nog eens stevig uitpakte in Hamme. “Het is niets wat we niet verwacht hadden hé”, reageerde Van der Poel nogal droog.

De rug van Van der Poel lijkt aan de betere hand en ook het vormpeil leek in Benidorm in stijgende lijn te zitten. “Ik voel de vorm die ik nu wil. Al mik je op volgende week met het WK. Dit weekend pak je er dan maar gewoon bij.” Volgende week zondag wacht in het Nederlandse Hoogerheide.