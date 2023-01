16-jarig meisje overmeesterd tijdens home-invasion in Antwerpen: “Ze hebben haar vastgebonden met snoer van haardroger”

Op vraag van het parket van Antwerpen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid van een home-invasion in Antwerpen. Daarbij werd een zestienjarig meisje in augustus vorig jaar overmeesterd en vastgebonden. “Ze moest op haar buik gaan liggen en toen hebben ze haar vastgebonden met het snoer van de haardroger.”

De feiten speelden zich af op 30 augustus van vorig jaar, rond 12 uur, in De Leescorfstraat in Antwerpen. Twee verdachten zouden bij de home-invasion een zestienjarig meisje hebben overmeesterd en vastgebonden. Vervolgens - rond 12.25 uur - wandelden ze vanuit De Leescorfstraat naar tramhalte ‘Borgerhout De Preter’, waar ze tram 9 richting centrum namen. Ze stapten af in premetrostation ‘Antwerpen Opera’ en wandelden via de Franklin Rooseveltplaats en de Van Maerlantstraat naar het Sint-Jansplein en vervolgens naar de Van Kerckhovenstraat, waar ze uit beeld verdwenen.

Mireille, de moeder van het meisje, was niet thuis op het moment van de feiten, zo getuigt ze in het VTM-programma ‘Faroek’. “Er kwam een soort leeuwinnegevoel over me”, zo herinnert de vrouw zich het telefoontje van haar dochter. “Ik ben in volle vaart naar Antwerpen gereden, met de politie aan de lijn.”

Snoer van de haardroger

Haar ene dochter was op vakantie, haar andere was alleen thuis. “Het was een uitslaapdag voor haar, het was nog zomervakantie”, aldus Mireille. “Rond de middag zat ze op haar kamer wat Tiktok-filmpjes te kijken.”

De inbrekers zullen vermoedelijk gedacht hebben dat er niemand thuis was en begonnen het huis overhoop te halen op zoek naar waardevolle buit. Als het tienermeisje voetstappen op de trap hoort, gaat de deur open en staat er plots een wildvreemde man voor haar. De man wordt boos en dwingt haar om mee te gaan naar beneden. “Ze moest op haar buik gaan liggen en toen hebben ze haar vastgebonden met het snoer van de haardroger.”

Een van de twee verdachten probeert het huilende meisje gerust te stellen door over haar rug te wrijven en te zeggen dat hij “een goede man” is. Dat heeft echter een omgekeerd effect: “Dat moment had voor haar het meeste impact”, aldus haar moeder. “Omdat ze toen heel bewust was: wat gaan ze nog meer doen?”

De twee doorzoeken nog twintig minuten het huis en dan vertrekken ze, waarna het meisje zich kan losmaken en haar moeder kan bellen. “Toen ik aan kwam rijden - ik denk dat ik mijn auto midden op de weg heb gezet - was het alsof ik een filmscenario binnen rende”, getuigt Mireille. “Op dat moment ben je alleen maar blij als je haar weer kan vasthouden.”

Omschrijving van de verdachten:

Verdachte 1 is tussen de 1,70 en de 1,80 meter groot en zwaar gebouwd. Hij is tussen de 25 en de 30 jaar, heeft een licht getaande huidskleur, kort zwart haar en een stoppelbaard. Hij spreekt Nederlands met een accent. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze joggingbroek, een zwart T-shirt en zwarte sportschoenen met witte zolen. Na de feiten droeg hij ook een zwarte sweater met kap en rits.

Verdachte 2 is mager gebouwd, heeft een licht getaande huidskleur, een stoppelbaard, zwart haar en is bovenaan het hoofd kalend. Hij droeg een bril. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een T-shirt met lange mouwen en lichtblauw opschrift, een zwarte jeans met scheuren en witte sportschoenen. Hij had ook een heuptasje bij zich. De mannen spraken onderling een taal die het slachtoffer niet kon thuisbrengen.

© politie

Herkent u deze personen of weet u waar zij verblijven, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Je kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.