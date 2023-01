Australian Open nummer 10! Tiebreakkoning Novak Djokovic maakt komaf met Stefanos Tsitsipas en pakt zijn 22ste Grand Slam

Wie anders dan Novak Djokovic heeft de Australian Open op zijn naam geschreven. Nummer 10 al Down Under voor de Serviër. In de finale haalde hij het met solide tennis van de Griek Stefanos Tsitsipas, vooral dankzij sterk te spelen in de tiebreaks. Het werd 6-3 7-6 en 7-6. Met deze titel komt Djokovic op gelijke hoogte met Rafael Nadal met 22 grandslamzeges. Als bonus wordt hij ook de nieuwe nummer één op de wereldranglijst.

Djokovic versloeg in de finale in Melbourne de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Hij haalde het in drie sets met 6-3, 7-6 (7/4) en 7-6 (7/5). De wedstrijd in de Rod Laver Arena duurde net geen drie uur. Na zijn overwinning klom een uitgelaten Serviër de tribunes in om te vieren met staf en familie.

De Serviër wordt dankzij zijn 93e toernooizege maandag opnieuw nummer 1 van de wereld. Hij neemt die positie over van de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz, die geblesseerd afzegde voor de Australian Open. Djokovic stond al 373 weken op de eerste plaats (een record), voor het laatst in juni vorig jaar.

© REUTERS

Het was de dertiende ontmoeting tussen Djokovic en Tsitsipas, de tweede in een grandslamfinale. In 2021 won de Serviër zijn tweede titel op Roland Garros door Tsitsipas te verslaan in vijf sets. In de onderlinge duels leidt hij nu met 11-2.

Opvolger van Nadal

Djokovic won zijn negen vorige titels in Melbourne Park tussen 2008 en 2021. Vorig jaar was de Serviër er niet bij ‘down under’ vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Norman Brooks Challenge Cup, zoals de trofee voor de winnaar heet, ging toen naar Rafael Nadal.

Stefanos Tsitsipas speelde zondag zijn tweede grandslamfinale maar blijft dus net als twee jaar geleden in Parijs met lege handen achter. De Griek won in zijn carrière al negen toernooien.