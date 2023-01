Alkense bestuurder crasht tegen gevel en vangrail in Kortenbos: rijbewijs ingetrokken

Zondagochtend heeft een 30-jarige bestuurder uit Alken op de Hasseltsesteenweg een bocht gemist en is met zijn lichte bedrijfswagen tegen de gevel van de Taverne Egmont en in de vangrail terechtgekomen.

Het ongeval gebeurde vlak bij de kerk van Kortenbos. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Voor Levinus Stiers was het een flashback. Hij woont vlakbij en in september vorig jaar crashte ook al een wagen op dezelfde plaats. “Ik ben wakker geschoten van een enorme knal. Meteen dacht ik dat wij weer prijs hadden en ben vliegensvlug op straat gelopen om te kijken. Gelukkig was de wagen op een paar centimeters van onze woning voorbijgevlogen. De hoek van de taverne werd geraakt en naast de verwrongen vangrail en omvergerukte verlichtingspaal en verkeersborden bleef voor ons deze keer schade beperkt”, besluit Levinus. (jcr)