Heel even dook het spookbeeld van zwart beest Tienen weer op toen ex-Patro-spits Naudts in de slotfase Patro’s 1-0 voorsprong leek weg te vegen. Maar dat was niet gerekend op gouden wissel Niels Verburgh, die in de extra speeltijd de zegetreffer inkopte. “Die goals zijn de beste en voelen fantastisch aan”, glunderde matchwinnaar Verburgh.