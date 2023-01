Nieuwkomer Yorbe Vertessen zal moeten vechten voor basisplaats bij Union, waar Nilsson blijft scoren: “Bij ons krijgt niemand het cadeau”

“Een gesloten wedstrijd.” Dat was na de wedstrijd de prima analyse van Union-coach Karel Geraerts (41). Union nam wel meteen de bovenhand en had het betere spel, de Brusselaars werden daar halverwege de eerste helft voor beloond. Burgess met een slim balletje tot bij Lynen, die Gustaf Nilsson op weg zette naar de 0-1. Prima goal. Charleroi zette er bitter weinig tegenover en kwam eigenlijk nooit écht dicht bij een gelijkmaker, ook Union slaagde er niet in zijn voorsprong uit te breiden. De organisatie primeerde zaterdagavond, en die van Union stond perfect. “Natuurlijk ben ik erg tevreden met de overwinning”, aldus Karel Geraerts. “Het is niet evident om hier te komen spelen. Langs de twee kanten waren er weinig mogelijkheden, gelukkig scoorden wij op het goeie moment. Ik ben erg tevreden en fier op mijn spelers. Charleroi speelde indrukwekkend tegen Club Brugge vorige keer, maar wij waren geconcentreerd.”

Het was een perfecte zaterdag voor de Brusselaars: eerder werd ook al de komst van Yorbe Vertessen aangekondigd. De 22-jarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van PSV en heeft de zware taak om het vertrek van Dante Vanzeir op te vangen. Het moet gezegd: Vertessen lijkt op het eerste zicht een prima transfer. Met zijn snelheid en doelgerichtheid is zijn profiel soortgelijk aan dat van zijn voorganger.

© Getty Images

Meteen speelklaar

Vertessen is meteen fit en zou eigenlijk woensdag in de beker al kunnen spelen tegen Antwerp, maar om een basisplaats af te dwingen zal de Belgische belofte-international zijn tenen flink mogen uitkuisen. Gustaf Nilsson vindt de laatste weken steeds makkelijker de weg naar doel en ook de beresterke Viktor Boniface valt niet uit de ploeg weg te denken. “Bij ons krijgt niemand zijn plekje cadeau”, weet ook Karel Geraerts. “Je moet vechten voor je plaats, je moet het verdienen. Nilsson scoort de laatste weken steeds belangrijke goals, en ook Boniface speelt goed. Met Vanzeir verliezen we een enorm belangrijke speler. De afgelopen 2,5 jaar deed hij het uitstekend voor ons. Hij had een interessant profiel. Ik ben erg tevreden dat we Yorbe hebben kunnen aantrekken voor de komende zes maanden. Er komen nog heel veel matchen aan, want we doen nog mee op drie fronten. Om dat drukke programma aan te kunnen, hebben we veel goeie spelers nodig. Yorbe is zo iemand”, was de 41-jarige Limburger alvast lovend over zijn nieuwkomer.