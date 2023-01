David Beckham verrast 102 jaar oude superfan met hartverwarmende video

De Britse Mona Hurry , die in de Tweede Wereldoorlog nog codebreker was, zag dit jaar al een speciale wens in vervulling gaan. De 102 jaar oude vrouw is een enorme fan van David Beckham - ze bewaart zelfs een levensgroot kartonnen bord van Beckham in haar kamer - en dus verraste het verzorgingstehuis Castor Lodge haar met een feestje. Op 25 januari werd Hurry dan ook overrompeld met cupcakes en maskers van de 47-jarige ex-voetballer. Het feestje kwam uiteindelijk tot zijn einde, maar de dag was niet compleet met nog een laatste verrassing. “Heeft hij dat naar mij gestuurd? Echt?”