Riemst

De eerste sessie op zaterdag 28 januari van de ‘Digidokter’ - een initiatief van de gemeentelijke bibliotheek - was zonder meer een schot in de roos. Heel wat Riemstenaren zitten blijkbaar met vragen over de vele toepassingen van een steeds maar uitdeinende digitale wereld en daarmee kunnen ze voortaan één keer per maand terecht in de Boekerij.