VIDEO. Verken samen met Puck Pieterse het laatste Wereldbekerparcours van dit seizoen

Zondag wordt in het Franse Besançon de veertiende en meteen Wereldbekermanche van het veldritseizoen afgewerkt. Het parcours in Besançon is een grote onbekende, want nooit eerder vond een cross op dit niveau er plaats. Zoals iedere Wereldbeker legt Nederlands kampioene Puck Pieterse haar parcoursverkenning op beeld vast met een fietscamera. Deze keer ging ze op pad met Keije Sole, Danny van Lierop en Tibor del Grosso. Maak nu zelf kennis met de omloop met deze beelden.