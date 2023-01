In de nationale reeksen van het vrouwenvoetbal won Genk B het kelderduel tegen Chastre en leed Alken zijn eerste puntenverlies: 0-0 tegen RWDM. DV Bilzen dikt zijn voorsprong in eerste provinciale - na 16-0-winst tegen hekkensluiter Bokrijk - aan tot veertien punten. Lees hier alle verslagen van het vrouwenvoetbal in de Limburgse reeksen van dit weekend.