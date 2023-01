Kangoeroes Mechelen na knappe teamprestatie tegen Bergen zeker van Elite Gold

Zonder sterspeler Brian Fobbs, out voor de rest van het seizoen na een operatie aan de achillespees, realiseerde Kangoeroes Mechelen een collectieve zege in Bergen. De Maneblussers zijn met 10 op 15 meteen zeker van een stek in Elite Gold. Het team van coach Kristof Michiels prijkt met Spirou Charleroi aan de leiding. Oostende en Antwerp Giants tellen 10 op 14, hebben één keer minder verloren en fonkelen officieus dan weer op de eerste plaats.

Richmond Aririguzoh, de Amerikaanse center van de Maneblussers, opende de debatten met een vier op vier en was de bezieler van een vroege 6-13 voorsprong. De thuisploeg kwam stilaan onder stoom langs Charles Moore (15-17). Good old en Belgische Speler van het Jaar Wen Mukubu kon echter zijn ploeg met een lichte bonus (17-19) het eerste schuifje laten afsluiten. In een zenuwachtig begin van het tweede kwart kwam de thuisploeg even op voorsprong bij 21-20. Richmond Aririguzoh (22 punten, 7 rebounds) bleef zijn duivels ontbinden onder de borden en Kristof Michiels en zijn ploeg had bij 24-34 een tienpuntenkloof beet. Halfweg was het rusten geblazen met 29-40 op de bord.

Na de pauze bleven de bezoekers de wedstrijd controleren zonder verder uit te lopen. Domien Loubry (19 punten, 7 assists) haalde zijn driepuntwapen boven. De thuisploeg reageerde langs Adin Vrabac en Charlero Moore. Na driekwart wedstrijd stond het 48-62. In het vierde wedstrijdgedeelte veranderde er nog weinig. Mechelen had de match onder controle en kwam met de winst terug naar huis en stelde daarmee deelname aan de Elite Gold meteen veilig: 67-80

Bergen-Kangoeroes Mechelen 67-80Kwarts: 17-19, 12-21, 19-22, 19-18

Bergen : Moore 16, Vrabac 13, Mintogo 2, Braxton 4, Gravilovic 13, Thielemans 0, Neri 4, Harris 7, Mortant 2, Zubac 0

Kangoeroes Mechelen: Loubry 19, Mukubu 12, Van Buggenhout 5, Foerts 3, Aririguzoh 22, Davis 8, Krotulja 5, Mennes 6, Palinckx 0, Thomas 0