Hugo zingt op de Kastaars voor het eerst zonder zijn Nicole: “Hierboven zal iemand heel erg trots zijn”

Zoals dat ook jaarlijks bij de Oscars gebeurt, was er tijdens de uitreiking van de Kastaars plaats voor een in memoriam van weggevallen televisiegezichten. Hugo zong, met Miguel Wiels op de piano, voor de allereerste keer zonder zijn Nicole.

Hugo bracht een eigen nummer waarin hij eer bracht aan haar en alle overleden televisiegezichten van het afgelopen jaar, zoals Noureddine Farihi (Mo uit Thuis), Reinhilde Decleir en Arnold Willems.

Het werd even stil in de zaal: Hugo bracht duidelijk een emotioneel nummer dat niemand onberoerd liet. Zelfs presentator Gert Verhulst, die Hugo mocht aankondigen, had de tranen in de ogen en de krop in de keel. “Hierboven zal iemand heel erg trots zijn”, vertelde hij. En net zoals bij de MIA’s afgelopen donderdag kreeg Hugo een staande ovatie van het publiek.