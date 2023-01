Grand Slam nummer 7! Ongenaakbaar Tsjechisch dubbelduo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova verlengen titel op Australian Open

De Tsjechische tennissters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova volgen zichzelf op als laureaten van het vrouwen dubbelspel op de Australian Open in Melbourne. Als eerste reekshoofd versloegen zondag in de finale de Japanners Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Na anderhalf uur tennis prijkte de 6-4, 6-3 eindstand op het scorebord van de Rod Laver Arena.

De 27-jarige Krejcikova en de 26-jarige Siniakova zijn de eerste speelsters die hun titel in Melbourne kunnen verlengen sinds de Italianen Sara Errani en Roberta Vinci, die de beste waren in 2013 en 2014.

De Tsjechische tandem won al zeven Grand Slams samen. Vorig jaar mochten ze drie keer vieren, met winst in Australië en vervolgens ook op Wimbledon en de US Open. Daarnaast waren ze de beste op Roland Garros 2018 en 2021 en Wimbledon 2018. In de zomer van 2021 werden Krejcikova en Siniakova ook olympisch kampioen in Tokio.