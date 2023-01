Ex-man van Pamela Anderson laat haar in testament 10 miljoen dollar na: “Ze wist dit zelf nog niet”

Hoewel hun huwelijk maar twaalf dagen standhield, houdt Jon Peters toch goede herinneringen over aan zijn relatie met ‘Baywatch’-actrice Pamela Anderson. “Ik zal altijd van haar houden”, aldus de 77-jarige filmproducent die er nog bij verklaarde dat hij haar 10 miljoen dollar had nagelaten in zijn testament.

De twee waren eerder al eens samen geweest, maar toch was het een verrassing toen Jon Peters en Pamela Anderson in 2020 - net voor het uitbreken van de coronapandemie - plots aankondigden dat ze getrouwd waren. Lang bleef dat huwelijk echter niet duren: twaalf dagen later werd de verbintenis alweer verbroken.

Maar dat wil niet zeggen dat er kwaad bloed is tussen de twee. Integendeel: de intussen 77-jarige filmproducent van onder meer ‘A star is born’ (met Bradley Cooper en Lady Gaga) heeft aan Variety verteld dat hij “altijd van Pamela zal houden”. “Ik heb haar zelfs 10 miljoen dollar nagelaten in mijn testament, iets wat zij zelf nog niet eens wist. Niemand wist het. Ik had het waarschijnlijk ook niet mogen zeggen, maar ze krijgt het, of ze het nu nodig heeft of niet.”

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in de Playboy Mansion, kort nadat ze voor het eerst vanuit Canada in Los Angeles was aangekomen. Al snel begon Peters haar te overladen met dure geschenken, waaronder een Mercedes 420SL-cabrio.