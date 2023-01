Zo rij je straks over de Noord-Zuid in Houthalen: wij ontwarden de Zuidknoop

Hoe raken we in 2030 nog met de auto in Houthalen? Via een lokale weg langs de westkant van de Grote Baan, zo blijkt. Maar er zijn nog twee varianten mogelijk. En hoe gaat de Noord-Zuidverbinding in Houthalen straks kruisen met de E314 snelweg? En langs waar moeten de vrachtwagens richting Centrum-Zuid? We ontwarren voor jou de Zuidknoop van het complex project Noord-Zuid Limburg.