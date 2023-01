Vooruit-minister Caroline Gennez blikt vooruit naar 2024: “Een coalitie met N-VA? Dat is denkbaar, ja”

Een coalitie van N-VA en Vooruit in 2024? “Dat is denkbaar, ja”, zo zegt Vooruit-minister Caroline Gennez in De zondag. “Maar het is uiteraard eerst aan de kiezer om te oordelen.”

Zo’n anderhalve maand geleden kreeg Caroline Gennez plots een telefoontje van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Of ze partijgenote Meryame Kitir niet wilde opvolgen als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. “Hij zei zelfs please, dan kan je niet weigeren”, aldus Gennez in De zondag.

Ondertussen is ze al opnieuw gewend aan haar nieuwe rol en kijkt ze zelfs al vooruit naar de verkiezingen van 2024. “Een coalitie met N-VA is denkbaar, ja”, aldus de socialiste. “Maar het is uiteraard eerst aan de kiezer om te oordelen. Wij hebben alleszins de ambitie om een extreemrechtse regering te verhinderen. Overal waar extremen aan de macht zijn - de taliban in Afghanistan of Giorgia Meloni in Italië - is de gewone man het slachtoffer. Dat willen wij hier verhinderen. En daarvoor zullen we dus partners moeten zoeken. Zonder oogkleppen op. Wij sluiten geen enkele democratische partij uit.”