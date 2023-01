22-jarige Marius Mayrhofer sprint naar zijn allereerste zege ooit, zelfs bij beloften kon hij nooit winnen: “Dit betekent heel veel voor mij”

LEES OOK. Onbekende Duitser Mayrhofer klopt met machtige sprint Australische thuisfavorieten in Cadel Evans Great Ocean Road Race

De 22-jarige Duitser maakte drie jaar deel uit van de jongerenploeg van Team DSM en maakte vorig jaar de overstap naar de profs. Hij sprokkelde enkele plaatsen in de top tien in kleinere rittenkoersen, maar winnen lukte nog niet in zijn debuutjaar. Na de Tour Down Under schiet hij nu wel raak in een eendagskoers.

© AFP

Bij de beloften bleef de teller op nul voor de Duitser, bij de junioren pakte hij zilver op het WK in Innsbruck in 2018, 1:25 na de triomf van de ongenaakbare Remco Evenepoel. “Ongelooflijk, de laatste wedstrijd die ik won was bij de junioren”, vertelde hij na afloop. “Het doet geweldig veel deugd om de handen nog eens omhoog te steken. En dat in een World Tourkoers. Dit betekent heel veel voor mij.”

Nog energie over

De Duitser prees zijn team. “De ganse dag waren ze in de weer en leverden ze geweldig werk. Die helling op het lokale circuit was zwaar, maar ze loodsten me er over en dankzij hen zat ik telkens vooraan. Ik moest geen trap te veel geven en had daardoor nog voldoende energie in de finale.”

© AFP

Mayrhofer verraste in de sprint door van ver aan te zetten. “Er lag een kleine afdaling voor de finish waar ik snelheid kon nemen. Daarna zette ik mijn sprint vroeg aan en ging ik vol gas naar de streep. Ik droomde al lang van een overwinning, nu is het prijs en dat na een geweldige tijd hier in Australië. In de Tour Down Under reden we al goed samen als team, maar bleef een resultaat uit, nu kunnen we deze trip gelukkig afsluiten met een zege.”