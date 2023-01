Fitte Eden Hazard keert terug in selectie Real Madrid en mag hopen op speelminuten tegen Real Sociedad

Op 3 januari speelde Hazard zijn laatste wedstrijd met de Madrilenen, maar sindsdien viel hij telkens naast de boot. Eerst werd hij door coach Ancelotti op de bank gehouden, nadien viel hij zelfs uit de selectie door een enkelblessure.

© Real Madrid via Getty Images

Voor de competitiematch tegen LaLiga is de Belg nu terug in de selectie opgenomen. De Belgische vedette, die sinds de Copa del Rey-wedstrijd tegen Cacereño geen minuut heeft gespeeld, staat weer op de lijst. Of Hazard vanavond in de basis mag starten of het weer moet stellen met een invalbeurt, valt te bezien.