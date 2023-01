Ruim 1.500 Belgen wachten op orgaantransplantatie

“De wachttijd voor een niertransplantatie bedraagt in ons land gemiddeld 2,5 tot 3 jaar”, aldus Luc Colenbie, transplantatiecoördinator aan het UZ Gent. Op 1 januari stonden 1.152 mensen op die wachtlijst.

De wachttijd voor de transplantatie van een hart bedraagt in België gemiddeld een jaar. “Op 1 januari stonden 75 mensen op de wachtlijst, het laagste aantal in tien jaar. Dat komt onder meer doordat de medicatie voor mensen met een hartfalen de laatste jaren sterk verbeterd is en de patiënten ook al vaak geholpen kunnen worden met een kunsthart in afwachting van een orgaan”, aldus Colenbie.

Iedereen wordt in België als een potentiële donor beschouwd, tenzij je daar expliciet verzet tegen aantekent. In 2022 hebben 8.770 mensen zo’n weigering laten registreren. Daarnaast gaven 26.339 landgenoten expliciet aan dat ze wel donor willen zijn.