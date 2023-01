Groeipakket niet langer geschorst na arbeidsongeval

In 2021 waren 2.789 jongeren tussen 18 en 25 jaar in dat geval. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft dat nu met terugwerkende kracht gewijzigd.

“Niemand kiest ervoor om een arbeidsongeval of beroepsziekte te krijgen, en als het je overkomt is het niet logisch dat je je Groeipakket verliest, terwijl je het wel zou krijgen als je gewoon door had kunnen werken”, aldus Crevits.

De Vlaamse regering keurde ook een besluit definitief goed waarmee jobstudenten dit en volgend jaar tot 600 uren mogen werken zonder hun Groeipakket te verliezen.