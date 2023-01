Red Lions kunnen straks tegen Duitsland met tweede wereldtitel op rij zich in de top van de Belgische sportgeschiedenis hockeyen

De Belgische nationale hockeyploeg staat vandaag/zondag (14u30 Belgische tijd) op het WK in het Indiase Bhubaneswar voor zijn zevende finale op een groot toernooi in een tijdspanne van tien jaar. Ze nemen het in het Kalinga Stadium op tegen Duitsland. In 2018 schreven ze in datzelfde stadion al een keer eerder geschiedenis.

Twee opeenvolgende wereldtitels behalen lukte in het verleden enkel Pakistan (1978, 1982), Duitsland (2002, 2006) en Australië (2010, 2014). De Red Lions kunnen alleszins teren op tonnen ervaring om zich in dat illustere rijtje te scharen. Naast Tanguy Cosyns en Maxim Van Oost waren alle spelers in de huidige selectie reeds van de partij vier jaar geleden.

In de poulefase eindigden ze als eerste in hun groep. Vervolgens gingen Nieuw-Zeeland (2-0) en Nederland (2-2, 3-2 s-o) voor de bijl.

© BELGA

Herkansing van duel in de groepsfase

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen België en Duitsland in enkele weken tijd na twee matchen in de Pro League, een vriendschappelijk duel en een groepswedstrijd op het WK. Zonder Arthur Van Doren en Simon Gougnard speelde de regerende wereldkampioen 2-2 gelijk tegen zijn buurland. “Deze keer wordt het anders, vooral door de terugkeer van onze sterspeler Arthur Van Doren”, gaf doelman Vincent Vanasch zaterdag te kennen.

Volgens Cédric Charlier zal België zijn zwakke momenten tot een minimum moeten beperken tegen een Duitsland dat aangevoerd wordt door de efficiënte Niklas Wellen. “We hebben in de groepsfase gemerkt dat het verschil gemaakt wordt op die momenten. We zijn van bij aanvang solide geweest”, verklaarde de aanvaller.

De Red Lions kunnen straks rekenen op de allerbeste doelman ter wereld: Vincent “The Wall” Vanasch. — © Photo News

Na de wereldtitel in 2018, de Europese triomf in 2019 en de olympische glorie in 2021 zijn de Lions klaar om hun tweede wereldtitel op rij binnen te rijven en zo hun hegemonie in het internationale hockey nog wat meer te onderstrepen.