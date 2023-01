Onbekende Duitser Mayrhofer klopt met machtige sprint Australische thuisfavorieten in Cadel Evans Great Ocean Road Race

De eerste eendagswedstrijd uit de WorldTour heeft een zeer verrassende ontknoping gekend. De Cadel Evans Great Ocean Road Race, een koers in en rondom de kustlijn van de Australische stad Geelong, eindigde op een sprint met een uitgedund groepje. En daarin was de 22-jarige Marius Mayrhofer van Team DSM de onverwachte winnaar.

De Cadel Evans Great Ocean Road Race - een hele mond vol - is een wedstrijd ter ere van een van de grootste Australische renners ooit. De wedstrijd werd in het leven geroepen in 2015 en fungeerde als afscheidkoers van de voormalig winnaar van de Ronde van Frankrijk. Toen won met Gianni Meersman een Belg en ook in de laatste editie precorona in 2020 won met Dries Devenyns een landgenoot. Maar vandaag zouden de Belgen niet voorin eindigen.

LEES OOK. Slechts 97 tegenstanders voor uittredende winnaar Dries Devenyns in de Cadel Evans Great Ocean Road Race

De wedstrijd van 174 kilometer, bezaaid met best wat hellinkjes en vier lokale ronden in Geelong, ontplofte op de Challambra Crescent. 800 meter aan bijna 10%, het was een serieuze kuitenbijter in iedere lokale ronde. Het was Dries Devenyns die er koers maakte bij de laatste beklimming en het peloton fameus uitdunde. De Noor Sven Erik Bystrom pareerde goed en ging er vlak voor de top alleen vandoor. Hij kreeg de Zwitser Mauro Schmid nog bij zich, sloegen al snel een kloofje en met nog minder dan tien kilometer te gaan leken ze op weg om samen Geelong binnen te rijden.

Bizarre sprintontknoping

Vicewereldkampioen Michael Matthews probeerde de kloof te dichten maar plafonneerde, maar Australisch kampioen Luke Plapp had wel nog genoeg jus in de benen, maar hij bracht wel iedereen mee. Het was zo game over voor Bystrom en Schmid in de slotkilometer.

Caleb Ewan reed in Australië niet rond in zijn shirt van Lotto Dstny. — © AFP

Sprinten geblazen met een groepje van precies 25 man. Caleb Ewan, uitgekomend voor de Australische selectie, was de grote topfavoriet en ook naar Michael Matthews werd met argusogen gekeken, maar zij werden verrassend een hak gezet door de onbekende Duister Marius Mayrhofer. De Fransman Hugo Page werd tweede, met Simon Clarke mocht dan toch een Australiër het podium op voor eigen volk. Matthews (4de) en Ewan (6de) grepen naast de bloemen.

Het was voor Team DSM de tweede zege met een relatief onverwachte naam in een paar uur tijd. Enkele uren eerder had Sam Welsford aan de andere kant van de wereldbol namelijk enkele topsprinters zoals Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Fernando Gaviria en Peter Sagan geklopt in de Ronde van San Juan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen