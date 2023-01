OH Leuven combineert alwéér dominantie met puntenverlies: “De drang om te winnen moet groter”

Goed voetbal, 67 procent balbezit, en toch maar één punt. Het klinkt een beetje als een plaat die blijft hangen, want OH Leuven zit nu al een hele tijd in hetzelfde schuitje. En zo bedraagt de balans na de WK-break een schamele zes op achttien. “We moeten dringend punten pakken”, beseft Marc Brys.

Als goed begonnen half gewonnen is, was OH Leuven zaterdag meteen ten dode opgeschreven. Het eerste halfuur was slap en de Leuvenaars leken onder de indruk van de hoge druk en powerplay van STVV. “Het fysieke spel en de duelkracht van de tegenstander brachten ons in de problemen”, gaf Marc Brys na afloop toe. En zo stonden de Kanaries ook direct op voorsprong na minder dan tien minuten. Ouedraogo was bijna een minuut te laat bij Okazaki, die Hayashi bediende voor de 0-1. “Aan dat doelpunt ging een rits fouten bij ons vooraf. Het mag nooit vallen”, zei de OHL-coach scherp.

Het slechte wedstrijdbegin van zijn ploeg ergerde Brys. “Het begint allemaal met een goeie start”, vertelde hij na de wedstrijd. “Dan zet je iets neer en laat je duidelijk blijken wat je wil. Er moet meer drive zijn bij ons. Voor elke fase moet je scherp zijn. Zo sluit je domme tegendoelpunten uit en krijg je ook een grotere kans om uit de opbouw doelpunten te laten volgen.”

© BELGA

Na het slappe eerste halfuur kwam OHL erdoor. Nog voor de rust waren er kansen voor Tamari, Thorsteinsson, Schrijvers en Patris. Maar in lijn met het patroon van de voorbije weken werden die niet afgemaakt. Na de pauze volgde dan toch de gelijkmaker na een duwfout van Teixeira op Schrijvers. Thorsteinsson joeg de 1-1 vanop de stip met een IJslandse cool in de rechterbenedenhoek. Er volgden nog kansen op de 2-1, maar echt groot waren die niet. De pogingen van Nsingi, Tamari en twee keer Thorsteinsson waren niet extreem gevaarlijk. En dus bleef het ondanks 67 procent balbezit bij een puntje.

Stoppen met zeuren

“We zijn dominant en geven meer dan 500 passes, terwijl STVV in de 200 zit, maar we laten twee punten liggen”, luidt de analyse van Brys. “En dat is nóg maar eens het geval. Wat is nog de betekenis van complimenten voor ons mooie voetbal als we geen punten rapen? We moeten stoppen met zeuren en dringend punten pakken. Daar moet de focus op. De drang om te winnen moet groter.”

© BELGA

Na de WK-break heeft OHL nog geen enkele thuiszege geboekt. De fans – die nochtans massaal opdaagden zaterdag en met meer dan 7.000 waren – worden niet beloond voor hun steun. De Leuvenaars tellen amper zes op achttien. Zo haal je natuurlijk geen play-offs, terwijl dat gezien de budgetten en de vroegtijdige bekeruitschakeling toch zowat een must is.

“Het is een periode waarin het allemaal wat tegenzit. Dat kan je alleen maar omdraaien door nog meer te brengen dan je gewoonlijk doet, maar tot op heden slagen we daar niet in”, besluit Brys. Eén ding is zeker: om in de race om de top acht te blijven moet er zaterdag absoluut gewonnen worden bij rode lantaarn Seraing. Indien niet zal het toch stilaan gaan rommelen in Leuven.