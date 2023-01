Faïz Selemani krijgt opnieuw geel voor schwalbe: “Misschien speelt mijn reputatie een rol?”

Een schlemielig kniedoelpunt van Pape Gueye bezorgde KVO diep in de wedstrijd een kleine kater. KV Kortrijk had het knap lastig tegen een taai en goed spelend KV Oostende. Beide ploegen schieten niet veel op met een puntje waardoor het degradatiespook blijft hangen boven de twee West-Vlaamse clubs. “We toonden op het einde van de wedstrijd karakter. We moeten blijven werken.”

Geen nieuwe thuiszege voor KV Kortrijk. De avond begon hoopgevend met een vroeg doelpunt van Faïz Selemani (29). Messaoudi verdubbelde al snel de score, maar de lijnrechter vlagde voor buitenspel. Daarna kreeg KVK geen lijn meer in zijn spel en kwam Oostende beter in de match. “Vooral onze tweede helft was slecht”, vertelde Selemani na de wedstrijd. “We wonnen geen duels meer en de tweede ballen waren telkens voor Oostende. Ik moet wel zeggen dat hun spel mij niet echt ligt. Constant die lange ballen in de lucht, voor een speler als Kadri of mezelf is dat geen voetbal. Het is hen gelukt om hier een punt te komen pakken en gelukkig konden wij op het einde nog scoren. We hebben karakter getoond en we moeten daarop blijven verder werken.”

“Ik ben tevreden van mijn eigen wedstrijd. Ik heb geprobeerd om gaten te vinden, maar die vond ik niet altijd. We slikken twee domme tegendoelpunten die daarbovenop twee individuele fouten waren. Het duel van volgende week tegen Sint-Truiden wordt moeilijk. We zijn op zoek naar drie punten, want met draws schieten we niet veel op.”

Penaltyfase

Kort na rust ging Selemani tegen de vlakte in de zestien van KV Oostende. Geen penalty volgens scheidsrechter Boucaut en de VAR. “Voor mij was het een overduidelijke fout”, zei de Comorees. “Ik weet niet of de VAR die fase wel gecheckt heeft. Het is niet de eerste keer dat het mij overkomt. Op het veld van Leuven moest er ook altijd voor strafschop gefloten worden na een overtreding op mij. Die situaties zijn vergelijkbaar. Nu raakte die speler van Oostende mij echt. Misschien speelt mijn reputatie een rol? Maar als het fout is, dan moeten de scheidsrechters toch gewoon fluiten? Het was een duidelijke fout. Sommige beslissingen worden echt in het nadeel van KV Kortrijk gefloten. Ook krijg ik nog eens een gele kaart en waarom? Het was niet eens schwalbe, wel een duidelijke fout.”

Op de vraag of hij deze winter nog vertrekt bij KV Kortrijk was de balvirtuoos duidelijk. “Ik blijf bij Kortrijk tot het einde van dit seizoen. Enkel als er mirakels gebeuren, dan ben ik weg, maar dat geloof ik niet. Ik wil alles blijven geven tot het einde van het seizoen voor deze club en het behoud in eerste klasse verzekeren.”