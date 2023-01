Verrassing in San Juan: Australiër Sam Welsford klopt grote namen in spannende massasprint

Sam Welsford heeft verrassend de voorlaatste rit van de Ronde van San Juan gewonnen. Na een snelle etappe was de renner van Team DSM de snelste in een massasprint. De 27-jarige Australiër klopte Sam Bennett, Fernando Gaviria én Fabio Jakobsen op het nippertje.

In het begin van de etappe was er een opvallend moment: Egan Bernal besliste plots om af te stappen. De 26-jarige Colombiaan klom vrijdag nog naar een knappe vierde plaats en stond vierde in het algemeen klassement, maar kampt met kniepijn sinds hij betrokken was bij een val tijdens de eerste rit. Alweer pech voor Bernal dus, al zal nog moeten blijken hoe ernstig de blessure is.

Voor de rest moesten we van deze rit niet al te veel verwachten. Vijf Argentijnen kozen ervoor om een dagje in de picture te rijden: Maximiliano en Mauro Richeze, Juan Pablo Dotti, Emiliano Ibarra en Gerardo Matias Tivani. Zij kregen in de vroege vlucht het gezelschap van de Italiaan Filippo Magli en de Portugees Rafael Lourenço. Even hadden ze meer dan vier minuten voorsprong, maar uiteindelijk was iedereen op 16 kilometer van de streep al ingerekend.

Evenepoel sleurt

In deze snelle etappe kon de peloton beginnen met de sprint voor te bereiden. Wereldkampioen Remco Evenepoel was al snel in de voorlinies te vinden. Op twee kilometer van de streep nam hij weer een hele lange kopbeurt voor zijn rekening in dienst van zijn sprinter Fabio Jakobsen.

Maar het liep niet van een leien dakje voor de Nederlander en het werd een héle spannende sprint. Uiteindelijk kwam Sam Welsford uit het niets als eerste over de streep. Hij legde grote namen als Bennett, Gaviria en Jakobsen erop.

Top tien

1. Sam Welsford (AUS) in 3h03’39”

2. Sam Bennett (IRL)

3. Fernando Gaviria (COL)

4. Fabio Jakobsen (NED)

5. Attilio Viviani (ITA)

6. Peter Sagan (SLK)

7. Gleb Syritsa (RUS)

8. Elia Viviani (ITA)

9. Enrico Zanoncello (ITA)

10. Mattia Pinazzi (ITA)