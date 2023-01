Philippe Clement pakt met Monaco een punt in Marseille, maar schiet daar weinig mee op

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Olympique Marseille op de 20e speeldag in de Ligue 1.

De Monegasken kwamen voorbij het kwartier op voorsprong doordat Jordan Veretout (17.) een vrije trap in eigen doel devieerde. Alexis Sanchez (47.) hing vlak na de pauze de bordjes in evenwicht. Bij Monaco speelde Eliot Matazo de hele wedstrijd.

In de stand is Monaco vierde met 38 punten, op vijf punten van nummer drie Marseille. Leider PSG (47 ptn) ontvangt zondag Reims. RC Lens is tweede met 45 punten.

