15-jarige jongen zwaargewond nadat hij gevonden zwaar vuurwerk afstak: “Dit had veel erger kunnen eindigen”

In Essen is zaterdagavond een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt nadat hij zwaar vuurwerk, type Cobra, had gevonden en afgestoken vanuit zijn hand. De tiener werd onder begeleiding van een MUG naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt geopereerd. “Vuurwerk is geen speelgoed, het zijn explosieven”, benadrukt de politie.

Het incident gebeurde rond 19 uur. “Een 15-jarige jongen uit Essen had aan Hemelrijk in een tunnel onder de spoorweg een stuk van zwaar vuurwerk gevonden, type Cobra”, vertelt korpschef Rudy Verbeeck van politiezone Grens. “Het vuurwerk was achtergelaten door onbekenden en had geen lont. De jongen had de Cobra daarop aangestoken vanuit de hand zonder stil te staan bij de gevaren ervan.”

De tiener raakte zeer ernstig gewond aan zijn hand. “Hij werd onder begeleiding van een MUG naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht, waar hij op dit moment geopereerd wordt”, zegt Verbeeck. Over de toestand van de jongen is voorlopig geen verdere informatie.

De Cobra is een zwaar type vuurwerk dat vergeleken wordt met de explosie van een kleine handgranaat. Het wordt gezien als levensgevaarlijk, het bezit ervan is dan ook verboden in Nederland en België. Het type vuurwerk wordt ook vaak gebruikt bij aanslagen binnen het drugsmilieu.

De politie wil nogmaals op de gevaren van het afsteken van vuurwerk extra benadrukken: “Vuurwerk is geen speelgoed, het zijn explosieven. Dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus de korpschef.