‘De mol’ wint beste televisieprogramma, ‘Nonkels’ is fictiereeks van het jaar en véél shownummers: dit waren de Kastaars

“Dit is de allereerste prijs die ik win”, klonk het bij een verbaasde Gilles De Coster. Na een show doorspekt met muzikale acts - waaronder een swingend openingsnummer en een

ontroerend eerbetoon van Hugo Sigal, die als eerbetoon aan zijn Nicole en de andere overledenen uit de sector een zelfgeschreven nummer zong - kaapte De mol de Kastaar voor beste televisieprogramma van 2022 weg.

“Het is een enorme eer dat het publiek De mol, 25 jaar na de geboorte, nog bekroont. Dat betekent dat we nog altijd een goed programma aan het maken zijn, dat het nog lang niet op is. Over het volgende seizoen kan ik naar goeie traditie nog niks zeggen, behalve dan dat Amerika een waardige locatie was.”

De Kastaar krijgt een mooi plekje op de redactie. Even lekker feesten achteraf zat er echter niet in. “Ik heb me vanavond al laten vervangen voor Sports late night”, zegt De Coster lachend. “Dat krijg ik morgen niet nog eens uitgelegd.”

Niet verwacht

De mol viel nog eens in de prijzen, met het moment waarop Philippe - de originele mol van het seizoen - uit het programma stapte omdat hij zijn mentale en fysieke grenzen had overschreden. Dat werd door de kijkers bekroond tot mediamoment van het voorbije jaar.

“Een mooier cadeau hadden de kijkers ons niet kunnen geven. We hebben met die plotwending onverwacht kunnen tonen dat het oké is als het je even te veel wordt, dat je daarvoor niet gestraft hoeft te worden. En als we daardoor iemand ook maar een halve millimeter vooruit hebben kunnen helpen, is het dat waard geweest.”

© carlo coppejans

Philippe zelf mag dus ook een beeldje mee naar huis nemen. “Ik ben een beetje overdonderd”, zei hij zelf. “Ik had het echt niet verwacht.” De rode draad bij alle winnaars: ze hadden het allemaal niet verwacht, het zinnetje dat bij awardshows hoort als. James Cooke kreeg, na een jaar waarin hij én een Gouden Roos won voor James de musical én Extreme makeover Vlaanderen presenteerde én tussendoor zelf nog op de planken stond, de prijs voor mediapersoonlijkheid van het jaar. Hij nam die in ontvangst in een radijzenpak, want net voordien had hij nog opgetreden in een pastiche op The masked singer. Showgehalte, weet je wel.

“Ik dacht dat Tom Waes hem op zak had”, klonk het achteraf. “Alles wat die man maakt, haalt een miljoen kijkers. En ik ben zo’n fan van Dieter Coppens. En Fien Germijns, een nieuw toptalent. Echt waar, ik was al blij dat ik in het rijtje mocht staan. Maar natuurlijk ben ik superblij. Des te meer omdat dit een prijs is die door de kijkers bepaald is. En het is door hen dat ik mag doen wat ik wil doen.”

Breed publiek

Niet het wekelijks door een miljoen man bekeken Chantal, maar Nonkels ging met het beeldje voor beste fictiereeks aan de haal. Een mooie kroon op het werk van scenaristen Rik Verheye, Koen De Poorter en Jelle De Beule. Die laatste droeg de prijs op aan “alle mensen die in ons geloofden: de recensenten.”

© carlo coppejans

“Ik heb met Neveneffecten geweldige dingen gedaan en heb heel graag bij De ideale wereld gewerkt, maar dat was altijd voor een nichepubliek”, aldus De Beule. “Ik vind het een fijn dat dit bij een breed publiek aanslaat, en ik heb niet het gevoel dat ik mijn broek heb moeten laten zakken. (lacht)”

De cast van ‘Nonkels’ neemt hun Kastaar in ontvangst.

De scenario’s voor het tweede seizoen liggen intussen klaar. “Maar ze zijn nog heel slecht”, klinkt het. “We beginnen in augustus met opnemen, dus we hebben nog even tijd om er opnieuw door te gaan.”

Volgend jaar opnieuw

Alle Kastaars werden gewonnen door producties van de drie zenders die de uitreiking organiseerden. De enige onafhankelijke genomineerde die winst haalde, was videomaker Average Rob. Wraak is zoet, zo bleek. “Ik heb dit project ooit gepitcht aan een zender, en ze hebben geweigerd. Ik ben blij dat ik toch heb doorgezet. Ik wil hiermee alle makers inspireren: je hebt geen mediafabriek of een ongelimiteerd budget nodig om iets te maken. Je moet gewoon fun hebben.”

Luc Appermont, voorzitter van de vakjury, wist tijdens de uitzending al te vertellen dat de Kastaars een nieuwe jaarlijkse traditie zullen worden. Volgend jaar, op 27 januari, staat de tweede editie gepland. Belangrijke regel: een Kastaar kan je maar één keer winnen. Geen De mol en geen James Cooke dus, bij de winnaars volgend jaar.

Alle winnaars op een rijtje

Beste televisieprogramma: De mol

Beste radioprogramma: Maarten & Dorothee

Beste online videoreeks: Average Rob

Beste podcast: De kroongetuigen

Beste fictiereeks:Nonkels

Deelnemer van het jaar: Bart Cannaerts in De allerslimste mens ter wereld

Mediamoment van het jaar: Philippe verlaat De mol

Mediapersoonlijkheid van het jaar: James Cooke

Doorbraak van het jaar: Gloria Monserez

Carrièreprijs: Bart Peeters

Juryprijs: Roomies