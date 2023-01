Antwerp Giants na zevende opeenvolgende zege tegen Luik al zeker van Elite Gold

Telenet Giants Antwerp, zonder Roby Rogiers (ziek), pakte op de Ladies Night en in de Lotto Arena met een sprankelende eerste helft uit. Met snel basketbal en een strakke defense greep het Luik onmiddellijk bij de keel. De Sinjoren deden het collectief en via Reggie Upshaw, Spencer Butterfield en Desonta Butterfield ging het na 10-8 naar een 22-13 en 36-16 tussenstand. De Antwerpse defense was verschroeiend en halfweg flikkerde er dan ook een 53-26 voorsprong op het scorebord. In het derde kwart waren de Giants niet op de afspraak en reageerde Luik met een 7-21 tussenspurt. Angel Rodriguez was de bezieler van de 58-33 tussenstand en van de 60-47 Luikse remonte. De Giants waren evenwel niet van slag. Jean-Marc Mwema met twee belangrijke driepunters en een sterke Thijs De Ridder zorgden voor 69-50 en de Antwerpse zege lag meteen in een definitieve plooi. In het laatste kwart dropte Quinten Smout nog enkele bommen en dunkte Vince Van Cleemput de 84-64 eindcijfers op het Antwerpse scorebord.

Telenet Giants Antwerp-Luik 84-64

Kwarts: 22-13, 31-13, 7-21, 24-17

Telenet Giants Antwerp: Anderson 3, Smout 8, Bradford 10, Van Cleemput 2, D’Espallier 5, De Ridder 12 , Marinkovic 4, Willems 0, Butterfield 13, Mwema 6, Upshaw 21

Luik: John Jr 4, Lemaire 2, Bogaerts 6, , Noterman 6, Dragan 7, Rodriguez 22, Tumba 1, Cambo 0, Van Den Eynde 16