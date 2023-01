REACTIES. Hollerbach: “Na de 0-1 stopten we met voetballen”, Brys: “We verliezen twee punten”

STVV-coach Bernd Hollerbach sprak over een verdiend punt voor zijn elftal. “We begonnen heel goed aan de partij”, zo opende Hollerbach zijn analyse in de perszaal. “Onze eerste 20 minuten waren zelfs fantastisch. Maar na de 0-1 stopten we met voetballen en dachten we enkel aan de clean sheet. Dat was fout, want daardoor kwam Leuven in de partij. Als je ruimte geeft aan een goed voetballende ploeg als Leuven kom je in de problemen. De tweede helft was er één met veel intensiteit met twee teams die voor de overwinning gingen. Ik ben tevreden met dit punt, een verdiend punt in mijn ogen.”

Marc Brys. — © BELGA

Hollerbachs collega en ex-STVV-coach Marc Brys had meer moeite met de puntendeling. “In het eerste kwartier bracht de duelkracht van Sint-Truiden ons in de problemen en gaven we een doelpunt in geschenkverpakking weg”, analyseerde Brys. “Daarna wisten we het evenwicht te herstellen en in de tweede helft domineerden we, dat tonen de statistieken ook aan. Alleen kopen we daar niets mee want we winnen geen punt, maar verliezen er twee. We moeten dringend de punten pakken waar we recht op hebben.”