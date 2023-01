Felice Mazzu verliest nu ook met Charleroi van ex-ploeg Union, Zweedse spits Gustaf Nilsson opnieuw de held

Union blijft het uitstekend doen in de Jupiler Pro League: zaterdagavond klopte het Charleroi in eigen huis met 0-1 dankzij een knappe goal van opnieuw Gustaf Nilsson. De Brusselaars naderen tot op drie punten van leider Genk, dat wel nog twee matchen tegoed heeft. Voor Charleroi wordt een ticket voor de Europe play-offs steeds moeilijker.

Voor de tweede keer dit seizoen stond Felice Mazzu tegenover zijn ex-club Union: eerder verloor hij met Anderlecht nog met 2-1 op Union, ook nu moest hij zijn meerdere erkennen in de Brusselaars.

Union nam de wedstrijd meteen in handen op Mambourg. Het verschil in kwaliteit werd snel duidelijk, al kon Union zijn eerste kansen via Lapoussin en Boniface niet afwerken. Halverwege de eerste helft was het toch raak: Lynen stuurde Nilsson alleen op Koffi af, de Zweed schoot met links prima voorbij Koffi. De boomlange spits weet de laatste tijd maar al te goed de weg naar doel te vinden, dus er wacht Karel Geraerts nog een moeilijke beslissing nu hij ook Yorbe Vertessen ter beschikking heeft voorin.

En de Zebra’s? Die creëerden bitter weinig. Welgeteld een keer kon het dreigen in de eerste helft, maar Heymans kon een goed uitgespeelde counter niet afronden. Uiteindelijk mocht Charleroi nog van geluk spreken dat het slechts met een 0-1 achterstand de rust inging: een broodnodige interventie van Marcq – vorig seizoen nog bij Union – was nodig om Nilsson van zijn tweede treffer te houden.

De tweede helft begon beter voor de thuisploeg. Mazzu had zijn troepen duidelijk de les gespeld tijdens de rust, want er zat meteen veel meer intensiteit en daadkracht in het spel van de Zebra’s. Via Mbenza kon het al vroeg twee keer dreigen, maar het vizier van de spits stond niet goed afgesteld.

Wedstrijd bloedt dood

De goeie intenties liet Charleroi echter al snel achterwege: na de sterke openingsfase verwaterde het spel. Charleroi had het moeilijker om de bal in eigen rangen te houden en leverde ook meermaals het leer zomaar in. Ook Union had het moeilijk om een voldragen actie in elkaar te zetten. Het zorgde ervoor dat we amper kansen te zien krijgen langs beide kanten.

Ook wie een hels slotkoffensief van de thuisploeg verwachtte, kwam bedrogen uit. Union stond achterin perfect gepositioneerd en gaf geen ruimte weg, al kon het zelf de ruimte op de counter ook nooit benutten. Enkel Boniface kwam in het absolute slot nog tot een goeie schietkans, maar de spits raakte niet voorbij Koffi. Een 0-1 eindstand was dan ook het logische eindresultaat. Union blijft het zo uitstekend doen, terwijl Charleroi nog een flinke inspanning zal moeten leveren, wil het zich nog mengen in de strijd om een ticket voor de Europe play-offs.

Charleroi: Koffi, Bager, Marcq (88’ Van Cleemput), Boukamir (72’ Morioka), Nkuba (46’ Tchatchoua), Zorgane, Ilaimaharitra, Heymans (46’ Hosseinzadeh), Kayembe, Badji (84’ Descotte), Mbenza

Union: Moris, Van Der Heyden, Burgess, Kandouss, Lapoussin, Teuma, Lynen, Lazare (89’ Puertas), Nieuwkoop, Nilsson (84’ El Azzouzi), Boniface

Doelpunten: 24’ Nilsson (Lynen)

Gele kaarten: 16’ Boukamir, 23’ Nkuba, 31’ Lynen, 65’ Ilaimaharitra, 81’ Burgess

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lawrence Visser