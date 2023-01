Lommel SK slikt tegendoelpunt in slotminuten en speelt zo tegen Dender voor het eerst dit seizoen gelijk

Hoofdtrainer Steve Bould voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de 2-1-nederlaag tegen Club NXT. Lemoine en Cauê kwamen in de ploeg ten koste van Wuytens en Kadiri. Bij Dender had Regi Van Acker een basisplaats voor Lommelaar Stefano Marzo, oud-spelers Alexandre De Bruyn (ook ex-STVV) en Gilles Ruyssen. De Oost-Vlamingen waren in Noord-Limburg op zoek naar puntengewin na een rampzalige reeks van nul op vijftien.

Deklat Anello

Door de 1-3-zege van Anderlecht Futures op het veld van Virton wist Lommel SK van bij de aftrap wat het moest bewerkstelligen tegen Dender: een overwinning. Dat had Anello al vroeg begrepen. Na een achttal minuten vlamde hij vanop ruime afstand, maar tegen de deklat. Het afstandsschot van de Lommelse flankspeler verdiende een beter lot.

Nadien had de vrieskoude zeker zijn impact op de wedstrijd, die zich vooral op middenveld afspeelde. Dender kon wel dreigen met een scherp schot van Myny, maar Ivezic redde met een knappe beenveeg. In een gelijkopgaande partij probeerden de bezoekers in de slotfase van de eerste helft het laken naar zich toe trekken. De Bruyn kon schieten, maar zijn poging niet kadreren. Groen-wit stelde daar aanvallend niets meer tegenover.

Myny wist treffer Anello uit

In de tweede helft beterde het spel niet echt. De foute passes bleven elkaar opstapelen, het publiek morde terecht. In de zone van de waarheid kwam het er langs beide kanten niet uit. Dus probeerde Bould het tij te keren door Thordarson naar de kant te halen voor Metinho. De thuisploeg versierde zo een mooie kans, maar Dender-verdediger Borry redde ternauwernood. De pass van Martinez op Cauê kwam niet aan op de bestemming. Aan de overkant trilde plots ook de dwarsligger. De Bodt dook op in de rug van Monjonell, maar de middenvelder van Dender zag zijn poging van dichtbij stranden op de lat.

Een kwartier voor het einde was het dan eindelijk raak. Vancsa zette Anello alleen voor Gies en de Amerikaan liet de doelman van Dender geen kans: 1-0. Maar daarna liet Vansca zijn ploeg in de steek met een tweede gele kaart. Met tien tegen elf kwam Dender al snel langszij via Myny: 1-1. Het eerste gelijkspel van het seizoen voor Lommel SK was daarmee een feit.

LOMMEL SK: Ivezic - Neven, Amankwah, Lemoine, Monjonell - Henkens (85’ Pierrot), Vancsa, Thordarson (57’ Metinho) - Martinez, Cauê, Anello (80’ Talvitie).

FCV DENDER EH: Gies - Marzo, Ruyssen, Borry, Myny - De Bodt (82’ M’Barki), Rodes, De Bruyn (63‘ Rajsel) - Lallemand, Atteri (82’ Ngongo), Cukur.

DOELPUNTEN: 78’ Anello 1-0, 88’ Myny 1-1.

GELE KAARTEN: 59’ Monjonell (trekfout), 65’ Marzi (tackle), 74’ Vancsa (trekfout), 82’ Vancsa (trekfout), 90’ M’Barki (fout).

RODE KAART: 82’ Vancsa (2x geel)

SCHEIDSRECHTER: Simonini Matonga

TOESCHOUWERS: 1.500