Tomorrowland onthult affiche met Tiësto, Hardwell en Paul Kalkbrenner

Tomorrowland heeft zaterdag de affiche van zijn 17de editie bekendgemaakt, van 21-23 en 28-30 juli in De Schorre in Boom. Onder meer Tiësto, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, thuisspelers Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Martin Garrix en Sebastian Ingrosso zijn van de partij.

De line-up werd onthuld tijdens het nieuwe digitale concept ‘Adscendo - A Digital Introduction’, een soort digitaal minifestival zoals Tomorrowland er ook al organiseerde tijdens de coronacrisis. Het jaarthema van Tomorrowland, ‘Adscendo’ dus, werd er ook visueel gepresenteerd.

In totaal zullen tijdens twee weekends Tomorrowland meer dan 600 artiesten te zien zijn, verspreid over veertien podia in zoals steeds sprookjesachtige decors. Daarbij ook onder meer Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Amelie Lens, Black Coffee, Chainsmokers, Claptone, Da Tweekaz, DJ Diesel (Shaquille O’Neal), Dom Dolla, Don Diablo, Eric Prydz, Henri PFR, James Hype, John Newman, Kölsch, Kungs, Lucas & Steve, Meduza, Netsky, Nicky Romero, Ofenbach, Oliver Heldens, Otto Knows, Purple Disco Machine, Quintino, R3HAB, Robin Schulz, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, Yves Deruyter en Yves V.

Volgens Tomorrowland keken fans uit meer dan 200 landen zaterdag naar “Adscendo - A Digital Introduction”. Alle dj-sets die exclusief voor het digitale festival in elkaar werden gebokst, vallen te herbekijken op YouTube.

Alle informatie over Tomorrowland 2023 staat op www.tomorrowland.com.