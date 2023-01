Onhandige jogger kegelt andere sporter omver wanneer hij trui wil uitdoen op loopband

Adam Skelton (30) besloot dat het na drie jaar terug tijd was om te gaan fitnessen en dus trok hij op 18 januari naar een sportschool in New Yorkshire. Om op te warmen liep hij enkele minuten op een loopband, al kreeg hij het na een tijdje wel ontzettend warm. Op beelden is te zien hoe Adam een kettingreactie van ongelukjes ontketend als hij zijn trui wil uitdoen. “Ik vergat eventjes dat ik op een loopband stond”, schreef hij op Facebook.