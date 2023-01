Nieuwe aanslag in Maasmechelen: daders laten boodschap achter

Voor de derde keer op korte tijd is er een aanslag gepleegd op een woning in Maasmechelen. Dit keer werd, op enkele honderden meters van een andere woning, opnieuw een huis in de Tuinwijk van Eisden geviseerd. En lieten de daders een boodschap achter: "wie praat, die gaat". Een regelrecht dreigement.

In het huis woont een jongeman, die vastzit voor een aanslag in Brasschaat. In gerechtelijke kringen is het duidelijk dat de feiten te maken hebben met het drugsmilieu. Vermoedelijk is er een afrekening bezig tussen twee rivaliserende clans. Gewonden vielen er niet. Omwonenden zagen twee jongemannen wegrennen.