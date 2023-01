David Goffin wint Luiks onderonsje en plaatst zich voor finale BW Open

In een duel tussen twee Luikenaars won de Belgische nummer 1 met 7-6 (7/3) en 6-2 van de elf jaar jongere Gauthier Onclin (ATP 338). De wedstrijd duurde 1 uur en 46 minuten.

Topreekshoofd Goffin speelt in de finale tegen Mikael Ymer (ATP 69). De Zweed klopte in de halve finales de Turk Altug Celikbilek (ATP 238) met tweemaal 6-4.

Op het palmares van Goffin prijken naast zes ATP-titels ook zeven Challengertitels. Ymer won al vier Challengertoernooien.

Goffin gaf eerder deze maand in extremis forfait voor de Australian Open nadat hij in aanloop naar zijn wedstrijd in de eerste ronde last kreeg van buikgriep. Via een wildcard kwam hij in Louvain-la-Neuve op de hoofdtabel.

“Het was geen eenvoudige match, de finale wordt een grote strijd”, zei David Goffin na de halve finale. “Het spel van Gauthier is speciaal en uitgekookt. Hij heeft geen zware slagen, maar hij speelt precies, voelt het spel goed aan en laat je slecht spelen. Het is niet gemakkelijk om hem te bedwingen. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, en dat moest ik ook doen.”

Goffin moest echter niet tot het uiterste gaan, wat eigenlijk de hele week al het geval is. “Ik ben vrij sereen, kalm. Vier wedstrijden op rij winnen, voelt goed. Naar Louvain-la-Neuve komen, was de juiste keuze. Hoewel het een valstrik had kunnen zijn. We hebben het altijd over nederigheid in tennis en vandaag was dat nodig. Het is nooit gemakkelijk.”

“Ik zal hier vijf wedstrijden kunnen spelen. Ik ben nog niet op mijn best. Dat gebeurt niet in één dag, maar het wordt elke dag beter. Er is nog een finale te spelen, maar over het algemeen is het goed gegaan. Het is een week die deugd doet.”

Tegen Ymer speelde Goffin nog niet. “Het is niet makkelijk om tegen hem te spelen. De ondergrond hier is traag. Je kan hem moeilijk passeren, hij verdedigt goed. Het wordt een grote strijd.”

Gauthier Onclin beleefde een “fantastische week”

“David is het eerste reekshoofd. Vandaag wist ik dat het een hele grote match zou zijn. Ik wou vooral plezier hebben”, stelde Onclin. “De eerste set was supergoed, vooral mijn opslagspel. Ik serveerde goed, en gebruikte mijn forehand goed. Dat was het plan. In de tiebreak was hij beter. De tweede set ging een beetje te snel naar mijn smaak. Hij was meer solide.”

Onlcin is moe na een drukke periode. “Maar mijn lichaam heeft het min of meer volgehouden. Het was een fantastische week. Het belangrijkste is wat er nu zal gebeuren. Dit mag geen slag in de lucht zijn. We moeten doorgaan om in de top 240 te geraken (de gebruikelijke limiet om deel te nemen aan de kwalificaties voor grandslamtoernooien, nvdr.) en het hele jaar deze weg volgen”, aldus de Luikenaar, die maandag naar de 264e plaats op de ATP-ranking klimt. Dat is zijn beste notering ooit.