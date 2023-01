Rousseau wil leerplicht verlagen naar 16 jaar

Daarnaast wil Rousseau kinderen verplichten om vanaf 3 jaar naar school te gaan om zo de taalachterstand aan te pakken. Vandaag is dat vanaf 5 jaar.

Volgens onderwijsvakbond ACOD is dat een goed idee. Volgens Tom Cox, directeur van scholengemeenschap Sint-Quintinus is de leerplicht verlagen naar 16 jaar een slecht idee, want niet alle leerlingen zijn matuur genoeg om meteen op de arbeidsmarkt terecht te komen.